Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036714 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,04204 0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018621 0,92 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063543 0,92 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021239 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015572 0,80 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013575 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030536 1,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 1,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054876 0,99 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026474 0,95 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,113897 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016753 2,71 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013289 1,64 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,016093 1,39 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015847 1,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016939 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011439 2,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019905 1,90 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023814 1,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017267 1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017543 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043087 0,34 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024069 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059442 0,32 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021703 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063926 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036021 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030969 -1,94 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042544 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,98 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016228 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029553 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030515 -0,56 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031568 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029272 -0,53 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018110 -0,51

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(Sürecek)