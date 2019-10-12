Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (7)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012 2,91
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066627 2,68
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063984 2,54
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046468 2,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037513 2,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013706 0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 3,73
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031949 3,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,05292 2,51
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076081 2,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109979 2,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074988 1,86
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060653 1,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021247 2,81
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014238 0,62
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012186 0,51
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021296 0,47
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,02362 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 3,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029666 3,58
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031607 3,58
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030610 3,58
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 3,57
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063518 0,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027683 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059624 0,31
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021769 0,30
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062680 0,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -2,50
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029657 -1,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055757 -1,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027057 -1,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018411 -1,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015366 -1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057347 -4,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -4,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -3,93
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019051 -3,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028588 -3,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023888 -3,51
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -3,09
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -2,92
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -2,82
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016434 -2,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016148 -3,18
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 -2,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023716 -2,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016618 -2,62
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019002 -1,58
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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