Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,069957
|0,60
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064259
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066898
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046648
|0,39
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023147
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038558
|3,19
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032717
|2,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077391
|1,72
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034134
|1,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,111233
|1,14
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061309
|1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,05341
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046611
|0,29
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049301
|0,29
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,06274
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,02263
|0,20
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063643
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034750
|-2,92
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066845
|-1,60
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029207
|-1,52
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020701
|-1,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,026659
|-1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015143
|-1,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013611
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,105750
|-4,17
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024605
|-4,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027466
|-3,92
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068827
|-3,87
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086765
|-3,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016049
|-3,38
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015894
|-3,29
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017024
|-3,25
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015932
|-3,11
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023166
|-3,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010885
|-2,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015881
|-1,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016399
|-1,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023435
|-1,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017072
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018204
|-1,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030197
|-1,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010167
|-1,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029233
|-1,46
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028751
|-1,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)