Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (7)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

58 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03742 7,68
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021514 3,93
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,045777 3,88
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,064896 3,83
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,02768 3,83
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015614 3,11
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013657 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059286 6,95
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078913 6,48
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,10607 6,27
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068492 5,92
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067804 5,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017395 8,39
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017146 7,88
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018353 7,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017164 7,73
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016673 7,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011608 6,64
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016915 6,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017432 6,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024906 6,28
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019506 3,67
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043461 0,40
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024275 0,39
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025188 0,39
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064483 0,38
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021888 0,38
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -1,46
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -1,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042230 -1,03
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037236 -0,84
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053424 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038466 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033875 -0,76
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012558 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110827 -0,36
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077128 -0,34
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061153 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 -1,68
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028619 -2,08
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029694 -1,99
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030651 -1,96
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031682 -1,95
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018170 -1,95
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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