Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,03793
|1,36
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,070065
|1,15
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046336
|1,12
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,072645
|1,08
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021742
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038801
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033014
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030189
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014353
|1,46
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,0173
|1,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,01714
|1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012148
|1,28
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017257
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012407
|1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,013104
|1,36
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010651
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014421
|1,22
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019729
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028778
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029782
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028831
|0,53
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031851
|0,53
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030814
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064682
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043590
|0,30
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063199
|0,29
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024346
|0,29
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021952
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037405
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055744
|-0,15
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,065409
|-0,14
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053353
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042199
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013623
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015585
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042043
|-2,24
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089418
|-2,11
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071214
|-2,10
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018260
|-2,09
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018936
|-2,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023869
|-1,83
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020520
|-1,16
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,057817
|-0,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011736
|-0,84
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019804
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016836
|-0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017376
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024826
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020801
|-0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011585
|-0,20
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)