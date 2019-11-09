Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (7)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038559 1,66
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064545 1,36
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,05003 1,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,068934 1,24
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,099888 1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015954 2,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013803 1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075241 5,65
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019286 5,62
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019999 5,61
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020095 5,56
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,055946 5,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025013 4,79
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021262 3,62
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020503 3,53
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028049 3,40
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012124 3,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012065 4,14
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017500 3,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017974 3,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025678 3,43
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022688 2,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043711 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060287 0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027984 0,28
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022012 0,27
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063371 0,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012323 -1,65
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028061 -0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028756 -0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017775 -0,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009922 -0,94
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028512 -0,92
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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