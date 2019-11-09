Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038559 1,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064545 1,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,05003 1,32 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,068934 1,24 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,099888 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015954 2,37 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013803 1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075241 5,65 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019286 5,62 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019999 5,61 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020095 5,56 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,055946 5,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025013 4,79 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021262 3,62 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020503 3,53 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028049 3,40 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012124 3,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012065 4,14 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017500 3,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017974 3,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025678 3,43 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022688 2,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043711 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060287 0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027984 0,28 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022012 0,27 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063371 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012323 -1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028061 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028756 -0,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017775 -0,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009922 -0,94 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028512 -0,92

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(Sürecek)