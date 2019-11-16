Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065467
|1,43
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100196
|1,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066959
|1,23
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087518
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099365
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016028
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013841
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062415
|1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,071127
|1,56
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071799
|1,53
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,117069
|1,45
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027252
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023226
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014079
|1,50
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,020639
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,016765
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042626
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021056
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021485
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018957
|0,03
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017873
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012496
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063631
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065033
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,059807
|0,28
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024479
|0,27
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063543
|0,27
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033097
|-3,47
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038680
|-3,02
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022036
|-0,94
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043643
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015995
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014460
|-0,28
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,019798
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019822
|-0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,020107
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017205
|-1,69
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011911
|-1,28
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,020833
|-0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021029
|-0,96
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,024443
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017618
|-0,88
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031283
|-0,88
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027815
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028506
|-0,87
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028319
|-0,87
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)