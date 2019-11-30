Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,05645 0,89 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037727 0,77 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065867 0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037659 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042629 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014 0,70 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016226 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039131 1,87 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066437 1,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045919 1,56 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033507 1,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030844 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,07913 1,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115835 1,59 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063876 1,52 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021374 1,38 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016514 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027496 4,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019182 3,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018264 2,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012587 2,05 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014089 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030430 0,40 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028099 0,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026573 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028183 0,23 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063131 0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063700 0,22 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022979 0,22 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022168 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038929 -0,60 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071782 -0,30 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,071174 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064849 -0,20 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,058526 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084607 -0,31 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020862 -0,29 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113535 -0,29 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019910 -0,19 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020639 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017931 -0,75 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016895 -0,73 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018244 -0,72 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017958 -0,69 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019189 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009714 -0,43 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030938 -0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017422 -0,26 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028013 -0,26 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029001 -0,26

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(Sürecek)