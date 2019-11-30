Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,05645
|0,89
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037727
|0,77
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065867
|0,60
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037659
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042629
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016226
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039131
|1,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066437
|1,87
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045919
|1,56
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033507
|1,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030844
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,07913
|1,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,115835
|1,59
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063876
|1,52
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021374
|1,38
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016514
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027496
|4,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019182
|3,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018264
|2,44
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012587
|2,05
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014089
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030430
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028099
|0,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026573
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028183
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063131
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063700
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022979
|0,22
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022168
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038929
|-0,60
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071782
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,071174
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064849
|-0,20
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,058526
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084607
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020862
|-0,29
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113535
|-0,29
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019910
|-0,19
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020639
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017931
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016895
|-0,73
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018244
|-0,72
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017958
|-0,69
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019189
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009714
|-0,43
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030938
|-0,26
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017422
|-0,26
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028013
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029001
|-0,26
(Sürecek)