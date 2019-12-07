Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064938 0,71 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,04712 0,71 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067452 0,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,03866 0,69 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065252 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016394 1,04 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014096 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047866 4,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068341 2,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033036 2,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031412 1,84 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074852 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015238 3,38 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017024 3,09 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019871 2,49 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021758 1,80 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016701 1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019365 6,03 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013337 5,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020230 5,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028981 5,40 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026015 3,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029367 1,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017680 1,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028427 1,48 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030390 1,48 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029429 1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065477 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060218 0,25 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063974 0,24 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023035 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064065 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033369 -0,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039042 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115070 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078676 -0,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063518 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054978 -0,39 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078812 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034532 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012297 -0,02

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(Sürecek)