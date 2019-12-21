Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029816 3,03
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052651 3,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010892 2,98
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,072553 2,95
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067946 2,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014446 1,41
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016587 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042431 4,89
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036104 4,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076384 0,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077023 0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,038532 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,120508 3,38
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,082491 3,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,066464 3,25
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081906 2,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,0572 2,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021847 2,39
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025140 0,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013532 0,86
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019533 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024262 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032300 2,48
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029991 2,43
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018522 2,42
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031257 2,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028692 2,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068042 0,22
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028381 0,22
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060529 0,22
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023152 0,22
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045042 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039075 -0,51
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,063993 -0,13
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028613 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031346 -0,11
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,047350 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048406 -0,46
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021242 -0,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063088 -0,25
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,123938 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032976 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015242 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018000 -0,71
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018061 -0,69
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018025 -0,68
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018343 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020443 -0,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029330 -0,40
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011137 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020047 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012722 -0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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