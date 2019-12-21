Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029816
|3,03
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052651
|3,00
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010892
|2,98
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,072553
|2,95
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067946
|2,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014446
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016587
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042431
|4,89
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036104
|4,06
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076384
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077023
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,038532
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,120508
|3,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,082491
|3,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,066464
|3,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081906
|2,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,0572
|2,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021847
|2,39
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025140
|0,88
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013532
|0,86
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019533
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,024262
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032300
|2,48
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029991
|2,43
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018522
|2,42
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031257
|2,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028692
|2,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068042
|0,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028381
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060529
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023152
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045042
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039075
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,063993
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,028613
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031346
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,047350
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048406
|-0,46
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021242
|-0,31
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,063088
|-0,25
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,123938
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032976
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015242
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018000
|-0,71
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018061
|-0,69
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018025
|-0,68
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018343
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020443
|-0,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029330
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011137
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,020047
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012722
|-0,04
(Sürecek)