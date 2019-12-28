Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039536
|1,18
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031637
|0,93
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048174
|0,90
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059362
|0,88
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,075368
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016792
|1,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014565
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,050255
|3,82
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072107
|3,21
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,136069
|2,99
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,064888
|2,85
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029691
|2,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015752
|3,35
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020683
|2,48
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026961
|2,43
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017341
|2,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018425
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030500
|3,99
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021227
|3,84
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013979
|3,30
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020166
|3,24
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022154
|2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030823
|2,18
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018555
|2,18
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,029314
|2,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029824
|2,16
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,030034
|2,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064260
|0,20
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068174
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028436
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061252
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022361
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067057
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048731
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069833
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012389
|-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)