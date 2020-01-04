Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070916 1,55
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067934 1,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040579 1,25
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049294 1,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068904 1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014737 1,18
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016976 1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034763 2,59
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,130639 2,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030443 2,53
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083118 2,52
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073915 2,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027522 2,08
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016035 1,80
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024846 1,74
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,046972 1,65
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017789 1,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014424 3,18
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020792 3,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021819 2,79
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031339 2,75
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,025204 1,92
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032985 3,01
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028747 2,54
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030345 2,44
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031574 2,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030506 2,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061369 0,19
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066015 0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058960 0,19
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025760 0,19
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021213 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022046 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,014594 -0,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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