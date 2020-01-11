Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040006 0,88 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031905 0,68 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059863 0,64 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,073436 0,62 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,064966 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,0171 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,106475 2,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024668 2,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108586 1,99 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125697 1,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142323 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018099 1,71 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01868 1,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018668 1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018717 1,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018232 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022096 1,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031680 1,09 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011371 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014530 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021053 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030946 1,44 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019099 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031721 1,22 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034088 1,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031952 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028547 0,23 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024899 0,22 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022450 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061498 0,21 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063932 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066898 -1,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038883 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040136 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048797 -1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036407 -1,85 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043276 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057608 -0,71 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035779 -0,62 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018488 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,083252 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021766 -0,88 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015174 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014345 -0,04

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(Sürecek)