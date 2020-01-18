Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041357 3,38
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032608 2,20
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042061 2,14
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070022 2,13
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019444 2,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017388 1,68
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014881 1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035251 5,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,06956 3,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077154 3,84
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,112112 3,25
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068629 3,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019802 3,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019403 3,87
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019418 3,75
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019362 3,72
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018519 3,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033053 4,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023039 4,27
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015108 3,98
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021644 3,76
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022995 2,61
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032061 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031742 0,07
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034110 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031629 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032973 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023339 0,29
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024969 0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028626 0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064905 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061668 0,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036331 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028895 -0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010490 -0,01
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030688 -0,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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