Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041357 3,38 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032608 2,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042061 2,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070022 2,13 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019444 2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017388 1,68 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014881 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035251 5,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,06956 3,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077154 3,84 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,112112 3,25 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068629 3,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019802 3,90 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019403 3,87 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019418 3,75 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019362 3,72 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018519 3,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033053 4,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023039 4,27 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015108 3,98 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021644 3,76 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022995 2,61 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032061 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031742 0,07 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034110 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031629 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032973 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023339 0,29 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024969 0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028626 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064905 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061668 0,28 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036331 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028895 -0,01 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010490 -0,01 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030688 -0,01

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(Sürecek)