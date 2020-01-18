Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041357
|3,38
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032608
|2,20
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042061
|2,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070022
|2,13
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019444
|2,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017388
|1,68
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014881
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035251
|5,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,06956
|3,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077154
|3,84
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,112112
|3,25
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,068629
|3,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019802
|3,90
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019403
|3,87
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019418
|3,75
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019362
|3,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018519
|3,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033053
|4,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023039
|4,27
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015108
|3,98
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021644
|3,76
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022995
|2,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,032061
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031742
|0,07
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034110
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031629
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,032973
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023339
|0,29
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024969
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028626
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064905
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061668
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036331
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012264
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028895
|-0,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010490
|-0,01
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,030688
|-0,01
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)