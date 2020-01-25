Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071390
|1,95
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094931
|1,76
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011264
|1,75
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,072566
|1,74
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054780
|1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015006
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017518
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079688
|3,28
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054056
|2,01
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036624
|1,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035712
|1,31
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028465
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023814
|2,16
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,049213
|1,94
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018532
|1,82
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,073330
|1,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,088228
|1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034549
|4,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024040
|4,34
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015645
|3,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022412
|3,55
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,028425
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033263
|0,72
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029048
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031908
|0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019173
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,030708
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023387
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061788
|0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025017
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022555
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064230
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036127
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043221
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031895
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034051
|-0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010478
|-0,11
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031601
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,032952
|-0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030955
|-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)