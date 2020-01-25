Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071390 1,95 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094931 1,76 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011264 1,75 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072566 1,74 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054780 1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015006 0,84 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017518 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079688 3,28 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054056 2,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036624 1,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035712 1,31 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028465 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023814 2,16 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049213 1,94 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018532 1,82 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,073330 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088228 1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034549 4,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024040 4,34 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015645 3,55 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022412 3,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028425 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033263 0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029048 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031908 0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019173 0,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030708 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023387 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061788 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025017 0,19 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022555 0,19 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064230 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036127 -0,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043221 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031895 -0,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034051 -0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010478 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031601 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032952 -0,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030955 -0,02

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(Sürecek)