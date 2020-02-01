Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073963 1,93 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096706 1,87 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,110120 1,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109249 1,79 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,111211 1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015072 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012485 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019846 1,43 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020299 1,42 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019898 1,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019861 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022393 1,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022685 0,99 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015732 0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021658 0,47 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021526 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,019800 3,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032950 3,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035154 3,24 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031168 3,23 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031954 3,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059399 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061240 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065135 0,17 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025959 0,16 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065815 0,16 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017448 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041990 -2,85 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035336 -2,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035850 -2,11 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134201 -2,10 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031326 -2,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031284 -1,58 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022890 -1,16 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,072490 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070496 -1,13 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013509 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018221 -0,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034485 -0,19 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022781 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024013 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015631 -0,09

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)