Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073963
|1,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096706
|1,87
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,110120
|1,79
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109249
|1,79
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,111211
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015072
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012485
|1,59
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019846
|1,43
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020299
|1,42
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019898
|1,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019861
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022393
|1,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022685
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015732
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021658
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021526
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019800
|3,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032950
|3,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035154
|3,24
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,031168
|3,23
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031954
|3,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059399
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061240
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065135
|0,17
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025959
|0,16
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065815
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017448
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,041990
|-2,85
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035336
|-2,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035850
|-2,11
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,134201
|-2,10
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031326
|-2,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,031284
|-1,58
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022890
|-1,16
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,072490
|-1,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070496
|-1,13
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013509
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018221
|-0,34
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034485
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022781
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024013
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015631
|-0,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)