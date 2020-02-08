Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072832 0,33
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031608 0,33
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075966 0,32
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071621 0,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,074187 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015235 1,08
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017587 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056337 5,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036235 3,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080691 3,29
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028559 2,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,146077 2,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017409 4,15
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024179 2,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,130275 2,19
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,07215 2,13
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,04976 2,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023479 4,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016353 4,62
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035506 2,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024715 2,92
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016082 2,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059511 0,19
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064995 0,18
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023464 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061345 0,17
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064433 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041777 -0,63
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010857 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076210 -0,37
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029790 -0,34
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074640 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019736 -0,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019788 -0,55
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020194 -0,52
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018381 -0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019775 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012977 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019575 -1,14
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032579 -1,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031595 -1,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030820 -1,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034765 -1,11

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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