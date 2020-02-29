Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 1,39
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046121 1,29
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071487 1,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041187 1,03
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059853 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012659 0,33
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015624 0,30
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018592 0,20
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,01538 0,17
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027673 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022993 0,78
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023039 0,55
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011929 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033551 3,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034353 3,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032064 3,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037768 3,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011573 3,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064763 0,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059846 0,17
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021520 0,17
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022737 0,17
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025217 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039886 -1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019740 -0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057353 -0,83
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060050 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,068077 -0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016919 -1,62
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015030 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039975 -6,91
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033760 -5,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059275 -5,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,099247 -5,32
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078989 -5,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123896 -5,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085746 -5,69
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068728 -5,65
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029755 -4,99
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081899 -3,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033706 -1,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023683 -1,74
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015861 -1,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022816 -1,06
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014583 -0,71

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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