Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041212
|3,32
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032301
|2,49
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032826
|2,40
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,061469
|2,36
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042578
|2,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,01707
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066289
|2,44
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024129
|1,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,039602
|1,41
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026115
|1,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,104004
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,01825
|4,01
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018074
|4,01
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019364
|3,99
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019571
|3,82
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019218
|3,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023153
|1,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024004
|1,36
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016057
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034063
|1,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,028858
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061778
|0,22
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066378
|0,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059975
|0,22
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026180
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065702
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024638
|-0,90
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059561
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050860
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,077127
|-0,02
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040453
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014778
|-1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038291
|-4,21
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032385
|-4,07
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031526
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012561
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,017988
|-0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036855
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081707
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023215
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022630
|-1,58
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022993
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015517
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012859
|-0,16
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026705
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033484
|-2,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020729
|-2,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034443
|-2,51
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033321
|-2,51
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,036824
|-2,50
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)