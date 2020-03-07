Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041212 3,32 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032301 2,49 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032826 2,40 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,061469 2,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042578 2,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,01707 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066289 2,44 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024129 1,96 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039602 1,41 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026115 1,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104004 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01825 4,01 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018074 4,01 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019364 3,99 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019571 3,82 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019218 3,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023153 1,48 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024004 1,36 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016057 1,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034063 1,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028858 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061778 0,22 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066378 0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059975 0,22 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026180 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065702 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024638 -0,90 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059561 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050860 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,077127 -0,02 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040453 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014778 -1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038291 -4,21 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032385 -4,07 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031526 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012561 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,017988 -0,49 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036855 -0,28 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081707 -0,23 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023215 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022630 -1,58 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022993 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015517 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012859 -0,16 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026705 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033484 -2,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020729 -2,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034443 -2,51 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033321 -2,51 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036824 -2,50

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(Sürecek)