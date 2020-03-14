Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,04649 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,02191 0,20
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024296 0,15
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,068053 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,0128 1,90
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027782 0,19
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015455 0,17
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,071053 0,17
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,0188 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022792 0,72
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012884 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021367 3,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035499 3,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034339 3,06
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037945 3,04
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,036591 3,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069568 0,21
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066517 0,21
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023677 0,21
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065569 0,21
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022832 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022521 -8,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068816 -4,82
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104066 -4,57
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092070 -4,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070637 -4,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015806 -7,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014198 -3,92
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025034 -20,59
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040487 -18,96
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026391 -18,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060021 -18,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064289 -16,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014147 -13,34
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,041393 -11,65
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026916 -11,23
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,060086 -10,94
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011554 -10,90
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020438 -14,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029021 -14,80
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019836 -14,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013800 -14,06
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014330 -9,07

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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