Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060438 0,98
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021955 0,21
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,02434 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013011 1,65
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,02254 0,81
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018257 0,3
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010009 0,23
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027826 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02289 0,43
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012898 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065783 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067323 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065949 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062014 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065683 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067256 -6,83
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064341 -6,5
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,050493 -5,95
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052847 -5,67
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069398 -5,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014902 -5,72
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01399 -1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024055 -14,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027707 -14,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022606 -9,7
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031357 -9,52
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019969 -9,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068607 -7,85
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013173 -6,88
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015109 -6,82
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,056502 -5,96
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016406 -5,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016998 -14,31
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011829 -14,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025731 -11,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018144 -11,22
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013006 -9,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030534 -5,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034871 -4,93
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032024 -4,88
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020329 -4,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033781 -4,84
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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