Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (7)

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,07662 3,48
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069424 3,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072171 3,30
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,075607 3,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,109503 3,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01413 0,44
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016006 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044815 2,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028742 2,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022079 1,45
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,092583 1,44
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106874 1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,089453 4,58
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,025518 4,51
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072246 4,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,129565 4,22
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021411 3,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022363 3,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031817 3,34
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024411 3,18
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021423 3,02
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014882 2,94
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037616 6,55
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,042621 6,46
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024864 6,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041318 6,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039948 6,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062464 0,18
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023887 0,18
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066233 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063091 0,17
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067782 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067642 -0,63
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072325 -0,61
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059535 -0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019538 -0,59
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031801 -0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033686 -1,42
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029534 -1,20
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018198 -0,52
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024339 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022623 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016373 -1,39
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016502 -1,36
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016351 -1,34
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017534 -1,32
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017906 -1,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:16 Kaynak: AA

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