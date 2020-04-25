Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041476
|4,57
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077181
|4,54
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,043055
|4,37
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033185
|4,35
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019723
|4,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016342
|2,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014321
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030556
|6,31
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047444
|5,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070861
|4,04
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,02988
|3,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036622
|2,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017694
|7,22
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017528
|7,20
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,01879
|7,16
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,01939
|6,94
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019
|6,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015671
|5,30
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022558
|5,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033242
|4,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023323
|4,29
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015854
|3,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066429
|0,30
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067285
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067977
|0,29
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023092
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063266
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015885
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042315
|-0,72
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037428
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013408
|-0,28
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012643
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039427
|-0,27
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040962
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,043990
|-0,26
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039054
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039999
|-0,24
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024806
|-0,23
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)