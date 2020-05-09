Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,0592 3,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043875 2,85 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076559 2,77 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073576 2,77 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,081493 2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014896 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017582 4,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096554 3,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138886 3,71 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,077203 3,62 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027024 3,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026019 3,60 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012625 0,87 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024271 0,55 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027838 0,52 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023121 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041086 2,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025565 2,60 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042486 2,58 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041911 2,58 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040617 2,58 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029453 0,18 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066550 0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060953 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062846 0,17 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070553 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010824 -1,38 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020267 -1,29 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075235 -1,28 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041612 -1,25 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029957 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016575 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022181 -3,98 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030006 -3,94 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036279 -3,61 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024518 -3,37 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,057937 -3,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017646 -3,25 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017484 -3,22 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018743 -3,19 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017257 -2,92 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018497 -2,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023552 -3,15 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016368 -3,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034581 -2,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024295 -2,37 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029501 -1,11

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(Sürecek)