Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022306
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024674
|0,20
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,069428
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059706
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019831
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016586
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032674
|3,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,061487
|2,70
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022727
|2,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036995
|1,97
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076135
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018377
|4,52
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022967
|2,03
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,018616
|1,78
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024189
|1,69
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019951
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024838
|5,46
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017251
|5,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025511
|5,01
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036307
|4,99
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030250
|2,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066654
|0,16
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066773
|0,16
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067641
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068325
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021962
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011648
|-3,08
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042637
|-2,82
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,057555
|-2,78
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,079232
|-2,77
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073429
|-2,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014649
|-1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033086
|-6,34
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029761
|-3,92
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018476
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046809
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,080343
|-3,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058475
|-3,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,093364
|-3,30
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,134427
|-3,21
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,074796
|-3,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025083
|-3,60
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012582
|-0,34
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024201
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037467
|-2,70
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012668
|-2,68
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024883
|-2,67
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039993
|-2,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041358
|-2,65
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)