Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,078488
|2,46
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,060592
|2,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075017
|2,16
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033418
|2,15
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100282
|2,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016844
|1,56
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014702
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034618
|4,63
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048906
|4,48
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023617
|3,92
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033873
|3,67
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,099346
|3,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082914
|3,20
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,138418
|2,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,096048
|2,87
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076871
|2,77
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021602
|2,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026492
|3,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,037673
|3,76
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,025728
|3,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017860
|3,53
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030754
|1,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029545
|0,16
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023243
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066759
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063684
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067035
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,064606
|-0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050234
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024517
|-2,26
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012549
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013375
|-0,48
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012613
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039934
|-0,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039000
|-0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039829
|-0,41
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024782
|-0,41
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)