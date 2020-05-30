Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076467 0,56 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073118 0,53 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042152 0,46 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010943 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060535 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017026 1,08 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014808 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032661 3,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019372 2,71 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,03553 2,63 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026001 2,43 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024024 2,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,060575 2,07 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021938 1,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084162 1,51 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,075981 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,06602 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026901 1,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038233 1,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023317 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018064 1,14 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026018 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022030 0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029590 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063129 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067137 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063780 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011729 -1,00 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099309 -0,97 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074302 -0,95 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113629 -0,95 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076293 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076313 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137528 -0,64 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017211 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,095624 -0,44 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026469 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024199 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012441 -1,36 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024448 -1,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039294 -1,34 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040121 -1,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036877 -1,34

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(Sürecek)