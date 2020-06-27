Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

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Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024028 0,48
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020857 0,41
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034304 0,35
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011125 0,35
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077862 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01545 0,80
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017716 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03514 2,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061484 1,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053561 1,91
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102876 1,84
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108882 1,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019309 1,37
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013581 1,14
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022971 1,10
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,064863 1,05
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,04569 1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024685 0,75
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029022 0,61
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012784 0,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041263 0,57
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024679 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041700 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041969 1,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040566 1,74
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025237 1,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044816 1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029750 0,15
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064117 0,15
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025948 0,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068205 0,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067226 0,14
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043880 -1,44
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102799 -1,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117607 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116364 -1,29
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079087 -1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062501 -0,68
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019116 -0,67
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087964 -0,63
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040010 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020129 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024972 -0,10

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi

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