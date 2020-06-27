Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024028 0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020857 0,41 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034304 0,35 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011125 0,35 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077862 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01545 0,80 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017716 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03514 2,77 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061484 1,91 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053561 1,91 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102876 1,84 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108882 1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019309 1,37 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013581 1,14 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022971 1,10 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,064863 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,04569 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024685 0,75 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029022 0,61 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012784 0,61 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041263 0,57 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024679 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041700 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041969 1,74 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040566 1,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025237 1,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044816 1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029750 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064117 0,15 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025948 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068205 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067226 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043880 -1,44 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102799 -1,31 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117607 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116364 -1,29 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079087 -1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062501 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019116 -0,67 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087964 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040010 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020129 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024972 -0,10 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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