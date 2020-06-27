Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024028
|0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020857
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034304
|0,35
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011125
|0,35
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077862
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01545
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017716
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,03514
|2,77
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061484
|1,91
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053561
|1,91
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,102876
|1,84
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,108882
|1,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019309
|1,37
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013581
|1,14
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022971
|1,10
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,064863
|1,05
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,04569
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024685
|0,75
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029022
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012784
|0,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041263
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024679
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041700
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041969
|1,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040566
|1,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025237
|1,73
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044816
|1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029750
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064117
|0,15
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025948
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068205
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067226
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,043880
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102799
|-1,31
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117607
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116364
|-1,29
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079087
|-1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062501
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019116
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,087964
|-0,63
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040010
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020129
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024972
|-0,10
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)