Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104107
|1,27
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080059
|1,23
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118995
|1,18
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034781
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117733
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017987
|1,53
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015562
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056908
|6,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040127
|5,97
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089446
|4,58
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036423
|3,65
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,081237
|2,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,052895
|2,63
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026069
|2,63
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,082064
|2,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,148449
|2,44
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,082483
|2,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019976
|3,74
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028774
|3,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030040
|3,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042710
|3,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025273
|2,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039916
|0,49
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038247
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042174
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040861
|0,49
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041630
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061617
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024302
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063564
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022174
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067317
|0,14
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030773
|-0,26
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042807
|-0,26
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072545
|-0,20
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048809
|-0,20
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077262
|-0,20
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034240
|-0,19
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063925
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019120
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,015185
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013577
|-0,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)