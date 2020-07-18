Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,06104
|0,26
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033897
|0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020605
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036035
|0,24
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051725
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018166
|1,17
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015609
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,03796
|4,34
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041255
|3,73
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,0714
|3,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,113524
|2,51
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,069084
|2,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020064
|2,39
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,025132
|1,83
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,01905
|1,72
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030513
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063757
|1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031144
|4,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044278
|4,32
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020452
|3,72
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029452
|3,68
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025484
|1,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024374
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063752
|0,14
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026962
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067515
|0,14
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068496
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012088
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102847
|-0,58
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117500
|-0,57
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079123
|-0,56
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041089
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039158
|-1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033729
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,148614
|-1,02
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,082791
|-0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,103865
|-0,88
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027972
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024961
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,013142
|-0,43
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025876
|-0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041596
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041134
|-0,41
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039025
|-0,41
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)