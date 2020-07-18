Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

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Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,06104 0,26
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033897 0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020605 0,24
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036035 0,24
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051725 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018166 1,17
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015609 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03796 4,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041255 3,73
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,0714 3,32
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113524 2,51
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069084 2,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020064 2,39
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,025132 1,83
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,01905 1,72
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030513 1,71
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063757 1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031144 4,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044278 4,32
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020452 3,72
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029452 3,68
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025484 1,64
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024374 0,15
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063752 0,14
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026962 0,14
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067515 0,14
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068496 0,14
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012088 -0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102847 -0,58
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117500 -0,57
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079123 -0,56
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041089 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039158 -1,36
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148614 -1,02
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082791 -0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,103865 -0,88
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027972 -0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024961 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,013142 -0,43
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025876 -0,42
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041596 -0,41
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041134 -0,41
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039025 -0,41

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi
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