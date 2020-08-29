Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082382
|1,70
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,08775
|1,58
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,124622
|1,57
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,08494
|1,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109915
|1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015896
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043231
|1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037045
|1,12
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056528
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,113572
|2,89
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,090381
|2,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,162508
|2,61
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030999
|2,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097883
|1,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026602
|0,89
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028537
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019811
|0,49
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020883
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031197
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044881
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047837
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050605
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047179
|0,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029715
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068181
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069760
|0,18
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072126
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064314
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022423
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018110
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024321
|-2,50
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035979
|-2,35
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019900
|-2,29
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027139
|-2,00
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100357
|-1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018171
|-2,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067728
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022653
|-0,95
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026286
|-0,95
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,063106
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016050
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025595
|-0,03
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013101
|-0,01
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi