Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085923
|0,97
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089016
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,050512
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,094182
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061011
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018239
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016125
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036204
|4,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089554
|3,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037258
|2,87
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056698
|2,18
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024155
|1,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021759
|2,37
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053851
|1,92
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,084513
|1,91
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026354
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067696
|1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045544
|5,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032000
|5,17
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028827
|3,21
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020015
|3,19
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016086
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030371
|1,51
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048798
|1,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016234
|1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050465
|1,50
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047840
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068469
|0,23
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027295
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070048
|0,22
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069319
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068350
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019923
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010802
|-0,05
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041539
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067647
|-0,02
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,043713
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036973
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043603
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,090455
|-1,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,113835
|-1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,162706
|-1,54
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031013
|-1,26
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,021933
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028720
|-1,50
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012979
|-0,99
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025888
|-0,82
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024309
|-0,77
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020623
|-0,58
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
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