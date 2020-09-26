Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,071434
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,0553
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061709
|0,58
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024596
|0,35
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049374
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016394
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018401
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059831
|4,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038733
|2,18
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026588
|1,54
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,021276
|1,51
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,080212
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018945
|4,76
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,02688
|1,34
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022461
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020573
|1,17
|ZEM Değişken EYF
|0,022354
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028083
|1,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018000
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016235
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012976
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,026320
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024772
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064812
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068895
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030352
|0,18
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072677
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048375
|-0,91
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041530
|-0,57
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019925
|-0,56
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,043784
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,068293
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036399
|-4,16
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042471
|-3,81
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036162
|-1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097513
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068622
|-1,20
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018723
|-0,90
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018794
|-0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018717
|-0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046713
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032821
|-0,71
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020469
|-0,56
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029480
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018401
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049148
|-2,29
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030068
|-2,24
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047004
|-2,22
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029845
|-2,21
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048073
|-2,21
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:05 - Kaynak: AA
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