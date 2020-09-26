Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,071434 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,0553 0,84 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061709 0,58 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024596 0,35 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049374 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016394 1,12 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018401 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059831 4,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038733 2,18 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026588 1,54 ZEM Hisse Senedi EYF 0,021276 1,51 VEM Hisse Senedi EYF 0,080212 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018945 4,76 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,02688 1,34 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022461 1,29 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020573 1,17 ZEM Değişken EYF 0,022354 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028083 1,76 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018000 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016235 0,22 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012976 0,15 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026320 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024772 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064812 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068895 0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030352 0,18 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072677 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048375 -0,91 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041530 -0,57 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019925 -0,56 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043784 -0,52 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068293 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036399 -4,16 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042471 -3,81 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036162 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097513 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068622 -1,20 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018723 -0,90 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018794 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018717 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046713 -0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032821 -0,71 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020469 -0,56 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029480 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018401 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049148 -2,29 HEM Altın Katılım EYF 0,030068 -2,24 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047004 -2,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029845 -2,21 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048073 -2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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