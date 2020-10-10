Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093318 2,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090160 2,59 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096039 2,34 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051362 2,22 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069409 2,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016773 1,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018804 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045308 4,15 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039054 3,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,095890 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037261 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,044092 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071935 2,78 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019358 2,54 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023511 2,45 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,102720 2,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,119322 1,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029062 2,89 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030685 1,00 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021303 1,00 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019272 0,94 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013393 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049484 1,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031049 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051603 1,64 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049909 1,64 ZEM Altın Katılım EYF 0,051192 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,023965 0,23 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022692 0,23 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024874 0,22 VEM Para Piyasası EYF 0,065684 0,22 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030483 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068294 -0,49 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020133 -0,47 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,080649 -0,46 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051969 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020507 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,061818 -0,69 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,127726 -0,12 HEM Hisse Senedi EYF 0,021057 -0,06 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,120774 -0,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030175 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019018 -1,37 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019106 -1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019331 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018326 -1,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019029 -1,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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