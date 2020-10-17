Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133277 0,78 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134384 0,77 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050999 0,76 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,090929 0,76 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117605 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019183 2,02 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016945 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,039735 6,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072817 3,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042447 3,74 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,06378 3,17 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098765 3,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019951 3,06 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,02356 2,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,031654 2,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121706 2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071585 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021896 2,78 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031536 2,77 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034889 2,70 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049609 2,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026082 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051593 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051658 0,11 ZEM Altın Katılım EYF 0,051240 0,09 VEM Altın Katılım EYF 0,053379 0,09 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053062 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065203 0,18 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068275 0,18 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024917 0,17 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069993 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069289 0,16 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010870 -0,18 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041887 -0,12 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023953 -0,08 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044246 -0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030171 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045237 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 -0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071805 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016476 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049706 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049812 -0,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048731 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050837 -0,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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