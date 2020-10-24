Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068669 0,49 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020229 0,48 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050844 0,46 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031548 0,45 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071876 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019317 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068716 7,74 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 1,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 1,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045735 1,55 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093925 1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019747 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,023848 1,22 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,014217 1,19 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019321 1,11 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,024222 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 3,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 3,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 2,17 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022272 1,72 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032075 1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053779 1,35 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 1,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055748 1,26 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050124 1,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016678 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027609 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030592 0,21 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068415 0,21 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070136 0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063277 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056267 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063492 -0,91 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069225 -0,90 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,90 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116553 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016933 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,171088 -1,28 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,18 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032106 -1,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,095285 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,120486 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -1,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013009 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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