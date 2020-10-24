Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068669
|0,49
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020229
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050844
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031548
|0,45
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071876
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019317
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068716
|7,74
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,040523
|1,98
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,028208
|1,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,045735
|1,55
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,093925
|1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019747
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,023848
|1,22
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,014217
|1,19
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019321
|1,11
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,024222
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051501
|3,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036191
|3,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026649
|2,17
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022272
|1,72
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032075
|1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053779
|1,35
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047630
|1,32
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055748
|1,26
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050124
|1,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016678
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027609
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030592
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068415
|0,21
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070136
|0,20
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063277
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056267
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063492
|-0,91
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069225
|-0,90
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087515
|-0,90
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116553
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016933
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,171088
|-1,28
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019716
|-1,18
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032106
|-1,17
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,095285
|-1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,120486
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028772
|-1,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013009
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi