Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

14.11.2020 11:01
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıZEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020512,78
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0424362,77
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,0112,60
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0748082,60
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0513852,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0200322,60
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,02826110,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0888289,82
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0885949,79
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0339469,49
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1434849,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0257288,63
VEM Dinamik Değişken EYF0,0700148,07
HEM Dinamik Değişken EYF0,0238847,72
ZEM Değişken EYF0,0242596,98
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0765376,97
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0227695,42
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0327325,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0386445,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0550904,91
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0347982,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0697040,35
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0713240,35
HEM Para Piyasası EYF0,0242060,34
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0737690,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0698890,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091889-4,94
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095265-4,75
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073913-4,56
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057102-4,52
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,052784-4,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017175-1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,041676-5,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,048355-1,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032356-4,92
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014462-4,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,124848-3,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,177039-3,24
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,098782-3,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028830-7,08
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013553-1,48
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029577-1,21
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026317-1,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,019019-0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050577-10,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048961-9,90
NN Hay. Em. Altın EYF0,030505-9,90
VEM Altın Katılım EYF0,052411-9,90
HEM Altın Katılım EYF0,030807-9,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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