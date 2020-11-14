Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,02051
|2,78
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042436
|2,77
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011
|2,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074808
|2,60
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051385
|2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020032
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028261
|10,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,088828
|9,82
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088594
|9,79
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033946
|9,49
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,143484
|9,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,025728
|8,63
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,070014
|8,07
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,023884
|7,72
|ZEM Değişken EYF
|0,024259
|6,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,076537
|6,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022769
|5,42
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032732
|5,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038644
|5,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055090
|4,91
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,034798
|2,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069704
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071324
|0,35
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024206
|0,34
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073769
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069889
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091889
|-4,94
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095265
|-4,75
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073913
|-4,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057102
|-4,52
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052784
|-4,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017175
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,041676
|-5,44
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048355
|-1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032356
|-4,92
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014462
|-4,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,124848
|-3,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,177039
|-3,24
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,098782
|-3,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028830
|-7,08
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013553
|-1,48
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029577
|-1,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026317
|-1,19
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019019
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050577
|-10,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048961
|-9,90
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030505
|-9,90
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052411
|-9,90
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030807
|-9,90
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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