Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,02051 2,78 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042436 2,77 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011 2,60 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074808 2,60 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051385 2,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020032 2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028261 10,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088828 9,82 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088594 9,79 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033946 9,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143484 9,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,025728 8,63 VEM Dinamik Değişken EYF 0,070014 8,07 HEM Dinamik Değişken EYF 0,023884 7,72 ZEM Değişken EYF 0,024259 6,98 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,076537 6,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022769 5,42 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032732 5,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038644 5,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055090 4,91 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,034798 2,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069704 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071324 0,35 HEM Para Piyasası EYF 0,024206 0,34 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073769 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069889 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091889 -4,94 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095265 -4,75 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073913 -4,56 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057102 -4,52 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052784 -4,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017175 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,041676 -5,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,048355 -1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032356 -4,92 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014462 -4,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,124848 -3,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,177039 -3,24 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,098782 -3,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028830 -7,08 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013553 -1,48 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029577 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026317 -1,19 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019019 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050577 -10,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048961 -9,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030505 -9,90 VEM Altın Katılım EYF 0,052411 -9,90 HEM Altın Katılım EYF 0,030807 -9,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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