Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

21.11.2020 11:03
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıZEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0207721,28
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0210141,24
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0494391,23
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0372141,23
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308971,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0203771,72
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0173170,83
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0454925,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0462014,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1076784,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0824093,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1287623,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0265583,23
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0786242,73
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0342522,71
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0260172,70
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0208832,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0395132,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0562542,11
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0232372,06
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0333892,01
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0168841,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0715130,26
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0698870,26
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0252080,26
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0659570,26
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0700690,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073321-0,80
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,056773-0,58
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065081-0,56
NN Hay. Em. Değ. EYF0,073436-0,43
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,052657-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,048340-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014258-1,41
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032023-1,03
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,098322-0,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,176482-0,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,124468-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028489-1,18
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026265-0,20
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013537-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049551-2,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045291-2,00
ZEM Altın Katılım EYF0,049306-2,00
VEM Altın Katılım EYF0,051365-2,00
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047677-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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