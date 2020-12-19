Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062627 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075335 0,79 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030664 0,76 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,057102 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,073734 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021041 1,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017905 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,099718 4,61 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,099357 4,61 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,08009 4,15 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033728 4,09 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171381 4,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,029061 3,56 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027785 3,29 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,083214 3,00 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,152 2,55 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,035954 2,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062543 3,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043944 3,19 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,025306 2,71 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,036431 2,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028729 2,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053331 2,88 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051703 2,44 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049626 2,40 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047013 2,31 ZEM Altın Katılım EYF 0,051256 2,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031180 0,31 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028132 0,30 ZEM Para Piyasası EYF 0,027192 0,30 VEM Para Piyasası EYF 0,067200 0,30 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023193 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074668 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057567 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045973 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014483 -1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029181 -0,95 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013131 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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