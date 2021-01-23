Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031064
|0,40
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025815
|0,37
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,073224
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024117
|0,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011132
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018479
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021955
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061082
|4,02
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,08289
|2,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129123
|1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057303
|1,57
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,099839
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032524
|2,23
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033439
|1,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,132502
|1,54
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,024565
|1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186986
|1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027871
|1,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047805
|1,60
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067814
|1,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029401
|1,56
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040098
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047856
|1,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028825
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046471
|1,31
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046511
|1,31
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045487
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023532
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067583
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071791
|0,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031630
|0,31
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025826
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051830
|-0,32
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099162
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096472
|-0,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092922
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054696
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045647
|-2,58
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053890
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087593
|-0,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,145604
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033554
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020504
|-1,16
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,021725
|-0,46
|Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,109535
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF
|0,117127
|-0,17
|ZEM Standart EYF
|0,021827
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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