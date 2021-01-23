Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

23.01.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıCigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0310640,40
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258150,37
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0732240,35
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241170,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111320,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184790,87
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0219550,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0610824,02
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,082892,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1291231,66
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0573031,57
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0998390,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0325242,23
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0334391,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1325021,54
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0245651,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1869861,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0278711,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0478051,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678141,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294011,56
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0400981,52
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0478561,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,0288251,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0464711,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0465111,31
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0454871,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0235320,32
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0675830,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0717910,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0316300,31
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0258260,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051830-0,32
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099162-0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096472-0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092922-0,16
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,054696-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045647-2,58
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,053890-0,25
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087593-0,12
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,145604-0,10
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,033554-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020504-1,16
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,021725-0,46
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF0,109535-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,117127-0,17
ZEM Standart EYF0,021827-0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Aviva, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Sokak ortasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı! Tabancayla vurup, kaçtı Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi         
10:35
Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada         
10:22
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de         
06:45
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 11:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei