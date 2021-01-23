Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031064 0,40 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025815 0,37 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,073224 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024117 0,31 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011132 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018479 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021955 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061082 4,02 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,08289 2,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129123 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057303 1,57 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,099839 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032524 2,23 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033439 1,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,132502 1,54 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,024565 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,186986 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027871 1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047805 1,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067814 1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029401 1,56 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040098 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047856 1,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028825 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046471 1,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046511 1,31 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045487 1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023532 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067583 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071791 0,31 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031630 0,31 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025826 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051830 -0,32 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099162 -0,17 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096472 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092922 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054696 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045647 -2,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053890 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087593 -0,12 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,145604 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033554 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020504 -1,16 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,021725 -0,46 Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,109535 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,117127 -0,17 ZEM Standart EYF 0,021827 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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