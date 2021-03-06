Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052214 2,45 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013838 2,33 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064728 2,33 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072056 2,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055629 2,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018776 2,21 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022065 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009834 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010074 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010013 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064653 9,87 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,128349 4,29 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037333 4,10 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,187491 4,03 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,150846 3,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030436 3,54 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033122 3,46 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,108438 3,31 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,025284 3,24 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,090258 3,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041310 4,29 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028699 4,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049329 4,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069724 4,03 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028487 3,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072834 0,31 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073873 0,30 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023974 0,30 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026308 0,30 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029055 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081984 -0,77 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079124 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037474 -0,72 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049854 -0,71 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042882 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,043133 -1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020293 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020089 -0,65 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,021130 -0,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021107 -0,49 VEM Katkı EYF 0,019804 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042148 -1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043087 -1,00 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047423 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043070 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026714 -0,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı