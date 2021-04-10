Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,09644
|1,57
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100066
|1,52
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,104288
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056924
|1,21
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076624
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022841
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010052
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010231
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010294
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019325
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051515
|1,89
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034754
|1,70
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,173325
|1,60
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101214
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100552
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028229
|1,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,143994
|1,68
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,152087
|1,55
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,095393
|1,54
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,110842
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049619
|1,33
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070459
|1,32
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028826
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020856
|0,72
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027921
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049148
|1,53
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051043
|1,52
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048893
|1,48
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015973
|1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049440
|1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026712
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069867
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024335
|0,34
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078334
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073093
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054396
|-1,25
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058294
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070132
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067923
|-0,29
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,034747
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031436
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029047
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018604
|-0,10
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028237
|-0,04
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033144
|-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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