Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,101953
|2,84
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,149289
|2,77
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098957
|2,77
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015172
|2,76
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,149691
|2,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010351
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010457
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023251
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019395
|0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010482
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,101298
|3,97
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,146245
|3,55
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167311
|3,53
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,189512
|3,53
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088071
|3,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040762
|2,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087284
|2,25
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016794
|2,11
|Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF
|0,111835
|2,10
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,049968
|2,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028367
|2,75
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040792
|2,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071428
|2,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050211
|2,19
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031695
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051547
|2,42
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031012
|2,39
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054960
|2,38
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049933
|2,37
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051201
|2,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,079471
|0,34
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029926
|0,34
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076021
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074944
|0,33
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033145
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049989
|-3,17
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051934
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020019
|-0,96
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036382
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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