Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103771 1,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107464 1,38 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,0585 1,32 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,060664 1,13 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,158718 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023573 0,77 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019526 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010419 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010521 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010545 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072193 3,85 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,05048 3,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067138 2,06 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,062854 1,90 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,12394 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020776 1,75 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,078662 1,66 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,030508 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089650 1,39 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,108838 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032022 0,92 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029346 0,79 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015822 0,67 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033022 0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028592 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017545 2,82 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054409 2,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032732 2,76 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052689 2,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051444 2,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075488 0,23 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076569 0,22 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075553 0,20 VEM Para Piyasası EYF 0,071916 0,20 ZEM Para Piyasası EYF 0,029098 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059960 -0,33 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,102658 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052287 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035368 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031752 -0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019683 -0,03 Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,044155 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028405 -0,31 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040846 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019087 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021118 -0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072050 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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