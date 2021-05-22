Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103771
|1,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107464
|1,38
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,0585
|1,32
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,060664
|1,13
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,158718
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023573
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019526
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010419
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010521
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010545
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072193
|3,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,05048
|3,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067138
|2,06
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,062854
|1,90
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,12394
|1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020776
|1,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,078662
|1,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,030508
|1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089650
|1,39
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,108838
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032022
|0,92
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029346
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015822
|0,67
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033022
|0,48
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028592
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017545
|2,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054409
|2,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032732
|2,76
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052689
|2,76
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,051444
|2,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075488
|0,23
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076569
|0,22
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075553
|0,20
|VEM Para Piyasası EYF
|0,071916
|0,20
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029098
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059960
|-0,33
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,102658
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052287
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035368
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031752
|-0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019683
|-0,03
|Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF
|0,044155
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028405
|-0,31
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040846
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019087
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021118
|-0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072050
|-0,14
(Sürecek)
Kaynak: AA
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