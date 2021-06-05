Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073952
|2,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,06027
|2,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,06251
|2,01
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,082613
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,115943
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019981
|2,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010641
|1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023941
|1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010698
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010679
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067794
|5,10
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032307
|2,10
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051887
|1,82
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029486
|1,82
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041614
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF
|0,027578
|6,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088642
|1,95
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083753
|1,81
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052367
|1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,152331
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032983
|2,22
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033082
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015955
|0,76
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032617
|0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070608
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056955
|2,09
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053829
|2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,055034
|2,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034261
|2,08
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,060679
|2,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030346
|0,36
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080570
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076022
|0,36
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077114
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024989
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020702
|-0,24
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044931
|-0,21
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020394
|-0,20
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030801
|-0,17
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041605
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070039
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017431
|-0,99
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017601
|-0,93
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018305
|-0,67
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019191
|-0,50
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019503
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018926
|-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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