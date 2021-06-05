Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073952 2,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,06027 2,10 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,06251 2,01 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082613 1,99 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115943 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019981 2,34 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010641 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023941 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010698 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010679 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067794 5,10 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032307 2,10 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051887 1,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029486 1,82 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041614 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,027578 6,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088642 1,95 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083753 1,81 VEM Birinci Değişken EYF 0,052367 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,152331 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032983 2,22 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033082 0,81 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015955 0,76 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032617 0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070608 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056955 2,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053829 2,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055034 2,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034261 2,08 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,060679 2,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030346 0,36 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080570 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076022 0,36 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077114 0,35 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024989 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020702 -0,24 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044931 -0,21 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020394 -0,20 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030801 -0,17 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041605 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070039 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017431 -0,99 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017601 -0,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018305 -0,67 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019191 -0,50 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019503 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018926 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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