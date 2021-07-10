Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,063154 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026078 0,33 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,025882 0,33 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028395 0,31 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,033286 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020087 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010745 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010683 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023983 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063510 1,88 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051103 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101966 1,58 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100972 1,54 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,035199 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028297 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086570 1,16 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF 0,082089 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,025376 0,90 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031710 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048847 0,90 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029434 0,77 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069428 0,74 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032729 0,56 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029145 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016855 3,80 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054764 2,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052981 2,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017679 2,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032922 2,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,070495 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077347 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,072950 0,35 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027900 0,35 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034181 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108614 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062522 -0,11 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104724 -0,11 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055893 -0,08 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,115240 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010495 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065854 -3,59 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055648 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058713 -0,63 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067229 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034413 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021281 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088415 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018105 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019331 -0,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,132913 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038001 -0,08 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026428 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018742 -0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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