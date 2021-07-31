Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,086000
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035507
|0,76
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055522
|0,55
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103523
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107185
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020194
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024055
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010817
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010719
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010482
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060562
|4,40
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035477
|4,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,139400
|3,48
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,084011
|3,46
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098961
|3,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016996
|2,74
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028865
|2,66
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034189
|2,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087650
|2,29
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,155375
|2,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049801
|3,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070761
|3,12
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026817
|2,69
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038551
|2,69
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040152
|1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052325
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053192
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078152
|0,20
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028183
|0,20
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,079267
|0,20
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,077126
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,073688
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137145
|-0,28
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055449
|-0,26
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114119
|-0,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107378
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104251
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065970
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015992
|-0,94
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083853
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032670
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029149
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048621
|-0,24
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017400
|-0,22
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016326
|-0,22
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032357
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051118
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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