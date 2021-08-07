Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027403
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073293
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,033859
|0,72
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,086607
|0,71
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,066708
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020424
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024255
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010831
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054728
|5,18
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070011
|4,72
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066759
|3,63
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,102481
|3,56
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042939
|3,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035194
|2,94
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017488
|2,89
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,021513
|2,88
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029638
|2,68
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075765
|2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039727
|3,05
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027633
|3,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050804
|2,01
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072170
|1,99
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021585
|1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054169
|0,58
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057766
|0,57
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032540
|0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052619
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055443
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,074644
|0,45
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030198
|0,45
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027229
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078575
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,073956
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010461
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010707
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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