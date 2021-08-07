Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027403 1,02 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,073293 0,78 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,033859 0,72 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,086607 0,71 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,066708 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020424 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024255 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010831 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054728 5,18 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070011 4,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066759 3,63 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,102481 3,56 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042939 3,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035194 2,94 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017488 2,89 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,021513 2,88 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029638 2,68 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075765 2,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039727 3,05 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027633 3,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050804 2,01 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072170 1,99 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021585 1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054169 0,58 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057766 0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032540 0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052619 0,56 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055443 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,074644 0,45 ZEM Para Piyasası EYF 0,030198 0,45 HEM Para Piyasası EYF 0,027229 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,078575 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,073956 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010461 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010707 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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