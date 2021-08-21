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Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

21.08.2021 11:14
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0266040,35
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0264130,35
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0657410,33
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0252980,33
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0275810,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105210,45
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107720,35
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108940,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1086311,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070761,00
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1074120,97
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0103320,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1216740,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0233784,88
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0378561,15
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0518321,03
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0261230,99
AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,028380,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295830,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0295140,24
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0215480,23
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0193310,22
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0097530,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0171351,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0512011,18
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0530691,15
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0523931,06
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0565391,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0779480,36
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0835730,36
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0314870,35
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0284720,34
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0259250,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106219-0,77
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,102798-0,63
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,061471-0,55
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060088-0,53
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,074196-0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020516-0,50
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024256-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,063762-4,09
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,055470-2,31
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,010034-0,91
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,062561-0,86
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,092487-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,134046-1,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,157069-1,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,216864-1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088270-1,17
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,019797-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,071744-1,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050545-1,25
VEM Katılım Standart EYF0,033872-0,97
ZEM Katılım Standart EYF0,028031-0,95
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,024435-0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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