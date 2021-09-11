Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060221
|2,39
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110911
|2,36
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107070
|2,22
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084000
|2,20
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,115173
|2,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024524
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057563
|1,94
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065891
|0,83
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010511
|0,76
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031469
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024050
|2,15
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084352
|2,03
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016105
|1,81
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039672
|1,74
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026605
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032692
|2,13
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009837
|1,89
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016295
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029686
|0,31
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014189
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031756
|1,10
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047740
|1,09
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050164
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052926
|1,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017089
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031809
|0,35
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,084432
|0,35
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078738
|0,34
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028758
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026194
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028131
|-0,22
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080852
|-0,19
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051713
|-0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021884
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,054074
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010530
|-0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010833
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010969
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070714
|-2,50
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067042
|-1,91
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037231
|-1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107981
|-1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033775
|-1,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035442
|-2,37
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077772
|-1,54
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026467
|-1,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,091474
|-1,41
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017935
|-1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050615
|-1,34
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071703
|-1,33
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027456
|-1,24
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039541
|-1,08
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040723
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SÜRECEK)
Kaynak: AA
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