Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060221 2,39 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,110911 2,36 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107070 2,22 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,084000 2,20 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,115173 2,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024524 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057563 1,94 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065891 0,83 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010511 0,76 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031469 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024050 2,15 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084352 2,03 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016105 1,81 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039672 1,74 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026605 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032692 2,13 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009837 1,89 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016295 0,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029686 0,31 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014189 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031756 1,10 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047740 1,09 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050164 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052926 1,02 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017089 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031809 0,35 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,084432 0,35 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078738 0,34 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028758 0,34 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026194 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028131 -0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080852 -0,19 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051713 -0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021884 -0,03 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,054074 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010530 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010833 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010969 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070714 -2,50 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067042 -1,91 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037231 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,107981 -1,70 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033775 -1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035442 -2,37 VEM Dinamik Değişken EYF 0,077772 -1,54 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026467 -1,47 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,091474 -1,41 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017935 -1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050615 -1,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071703 -1,33 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027456 -1,24 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039541 -1,08 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040723 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (SÜRECEK)

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım

Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok

Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi

Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar

Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti